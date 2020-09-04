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Общество

Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум. Соответствующую инициативу обсудили на совещании в правительстве, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Отмечается, что ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума будет меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины прожиточного минимума.

Кроме того, правительство собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Ожидается, что его размер в целом по стране будет определяться на основе базового набора продуктов, а для субъектов будет установлен специальный коэффициент.

Этот коэффициент будет основан на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также минимального размера оплаты труда будет происходить раз в пять лет.

В Минтруде изданию пояснили, что прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины.

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