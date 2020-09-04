Выставка «Живописная Россия» открылась во Дворе Постникова

09:13, 04 сентября 2020, ПАИ

Во Дворе Постникова в Пскове в четверг, 3 сентября, открылась передвижная выставка «Живописная Россия», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Экспозиция расположилась в здании большого «Мешка». Это первая выставка во Дворе Постникова с момента его реставрации и открытия широкой публике.

На выставке представлено 150 живописных полотен членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников. Вместе с тем представлены и работы молодых художников.

С сегодняшнего дня попасть на выставку можно группами не более 30 человек — действуют ограничительные меры.



