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Культура

Выставка «Живописная Россия» открылась во Дворе Постникова

Фото Андрея Степанова / Псковская правда

Во Дворе Постникова в Пскове в четверг, 3 сентября, открылась передвижная выставка «Живописная Россия», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Экспозиция расположилась в здании большого «Мешка». Это первая выставка во Дворе Постникова с момента его реставрации и открытия широкой публике.

На выставке представлено 150 живописных полотен членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников. Вместе с тем представлены и работы молодых художников.

Фото Андрея Степанова / Псковская правда

С сегодняшнего дня попасть на выставку можно группами не более 30 человек — действуют ограничительные меры.


 

 

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