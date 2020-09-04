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Общество

Псковские росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

В Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» в районе улицы О. Кошевого задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отдела Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии остановили молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.  При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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