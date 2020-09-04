Псковские росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

10:11, 04 сентября 2020, ПАИ

В Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» в районе улицы О. Кошевого задержал мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отдела Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии остановили молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.