Более 26,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

10:17, 04 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 4 сентября в мире зарегистрировано 26 475 758 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 873 289 человек. Количество выздоровевших – 18 666 139.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 335 244. В этой стране от коронавируса умерло 191 058 человек, выздоровело – 3 575 096.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 009 995 человек, 826 935 – выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области выявлено 4 745 случаев заражения коронавирусом, 3 467 человек выздоровело, 65 – умерло.