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Общество

Память жертв терактов почтили в Пскове

Памятное мероприятие, посвященное международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло 3 сентября в Пскове возле Покровской башни. В нём приняли участие активисты партии «Единая Россия», МГЕР, члены Молодежного совета при главе Пскова, старшеклассники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«День приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. В школе № 1 террористы удерживали 1 128 заложников. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Необходимо всегда помнить о тех, кто погиб в террористических актах, следует всеми силами противостоять терроризму», – подчеркнул председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов.

В память о погибших была объявлена минута молчания. По общепринятому обычаю настоятель храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы отец Владимир отслужил литию по погибшим в Беслане. 

По окончании акции все участники поставили зажженные свечи и положили цветы возле каменных крестов, установленных перед храмом.

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