Прокуратура навела порядок с питанием женщин в колонии-поселении в Крюках

10:38, 04 сентября 2020, ПАИ

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях навела порядок с питанием женщин в колонии-поселении в Крюках (Островский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее во время проверки выяснилось, что обед заключенным раздавали на улице, качество продуктов и готовых блюд никем не контролировалось. Также администрация не обеспечила надлежащую организацию доставки завтраков на женский участок колонии-поселения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес начальника колонии. В результате все замечания устранены.