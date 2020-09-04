Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
3 сентября в стране зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 5 812 человек.
Всего по состоянию на утро 4 сентября в России выявлено 1 015 105 случаев заболевания коронавирусом, 832 747 человек выздоровело, 17 649 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 745 случаев заражения коронавирусом, 3 467 человек выздоровело, 65 – умерло.