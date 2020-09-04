Овсяные хлопья подорожали в России до исторического максимума

11:10, 04 сентября 2020, ПАИ

В России за год оптовая цена овсяных хлопьев увеличилась на 22,1 % и, по данным на конец августа 2020 года, составила 27,1 тыс. рублей за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирину Глазунову.

По словам Ирины Глазуновой, год назад, в августе 2019-го, средняя оптовая цена на овсяные хлопья составляла 20 тыс. рублей за тонну с НДС, за год цена на этот продукт выросла на 22,1 % – до 27,1 тыс. рублей. Она отметила, что цены на овсяные хлопья никогда не были такими высокими. Так, по её словам, предыдущий максимум 24,9 тыс. рублей за тонну с НДС был зарегистрирован в конце апреля 2016 года.

Эксперт считает, что рост цен на хлопья связан с подорожанием овса. По её словам, причина повышения цен на овёс – очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора. Также на стоимость овса повлияло невысокое качество зерна из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки в Западной Сибири – крупнейшем регионе производства овса, уточнила она.