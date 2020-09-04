В Невеле угольные котельные заменят газовыми

11:27, 04 сентября 2020, ПАИ

Три новые блочно-модульные газовые котельные вводятся в строй в Невеле, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации глава Невельского района Олег Майоров.

«С запуском газовых три старые угольные котельные уйдут в историю», – отметил глава муниципалитета.

Новые газовые котельные заменят угольные, что позволит обеспечить стабильную подачу тепла к восьми многоквартирным жилым домам (5 двухэтажных и 3 пятиэтажных) и нескольким социальным объектам: Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением и Невельской межрайонной больнице.

Газификация и модернизация теплоэнергетического комплекса региона проходит в рамках договоренностей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства «Газпром теплоэнерго Псков».