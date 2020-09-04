Онищенко рассказал, как бороться с курящими школьниками

11:54, 04 сентября 2020, ПАИ

Введение штрафов для родителей курящих школьников первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает неэффективным.

«Курящий человек — это больной человек. У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Главным средством в борьбе с курящими школьниками Онищенко считает повышение цен на табачные изделия. На данный момент в России табачные изделия являются одними из самых дешевых, что никак не позволяет приостановить рост курящей молодежи, пояснил он.



Годом ранее, в октябре 2019 года, на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений обсуждали внесение поправок в КоАП РФ, предусматривающих предупреждение, штраф или арест для родителей курящих несовершеннолетних. Тогда в МВД инициативу поддержали, называлась даже сумма возможного штрафа: 1,5 — 2 тысячи рублей.