Стадион возле школы №17 в Пскове сдадут до начала октября

12:48, 04 сентября 2020, ПАИ

4 сентября глава администрации Пскова Александр Братчиков совместно с заместителем Александром Коноваловым оценил ход строительства пришкольного стадиона возле средней общеобразовательной школы №17 на Зональном шоссе, 11. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день здесь в рамках существующего контракта изменяется вид работ по требованиям застройщика, проектная смета уже прошла экспертизу, в ближайшее время согласуют стоимость вывоза грунта.

По словам подрядчика, уже завезено 1,5 тыс. кубов песка, установлены световые опоры, протянуты электрические провода, в скором времени будет полностью заасфальтирована площадка и положено покрытие 2 цветов.

«Строительство стадиона проходит в рамках президентской программы, по контракту подрядчику необходимо сдать объект до конца сентября. Теперь в школе можно будет организовывать занятия по физической культуре на открытом воздухе, а также устраивать дополнительные спортивные мероприятия. Вскоре здесь появится современный футбольный газон, зона воркаута и тренажеры», - рассказал Александр Братчиков.

По словам директора школы Светланы Алексеевой, стадиона не хватало не только школе, но и всем жителям микрорайона. «Мы постоянно видим ребят, которые хотят заниматься физическими упражнениями. Проектно-сметную документацию школа готовила вместе с подрядчиком, с ребятами обсуждали количество и назначение тренажеров, все работы контролируем совместно», - заметила директор и добавила, что строительство стадиона — это колоссальное событие для микрорайона, жители верят, что и на окраинах можно жить достойно.

Александр Коновалов отметил, что на возведение стадиона было выделено более 12 млн рублей. Сдача объекта планируется к началу октября.

Согласно проекту, у школы появится яма для прыжков в длину, ворота для футбола, шведская стенка с турниками, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные стойки, брусья, комплекс для воркаута.