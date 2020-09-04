Иностранцы на машине пытались скрыться от пограничников в Невельском районе

12:50, 04 сентября 2020, ПАИ

Десять иностранцев на автомобиле незаконно пересекли российско-белорусскую государственную границу в районе деревни Стайки Невельского района. Они пытались скрыться от пограничников, но были задержаны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Машина с иностранцами ехала от линии государственной границы вглубь России. Пограничники потребовали водителя автомобиля остановиться, но он предпринял попытку скрыться. В ходе преследования иностранцы были задержаны.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля – гражданин Белоруссии, который перевозил граждан одной из бывших советских республик для работы на территории России. В числе задержанных нарушителей был мужчина, которому не разрешён въезд в Россию вплоть до 2024 года.

Правонарушителей задержали на срок до 48 часов. В настоящий момент проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.