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Общество

#Опросник ПАИ: Чего не хватает туристам в Пскове?

Корреспондент Псковского агентства информации выяснил у горожан, чего не хватает в Пскове для того, чтобы привлечь еще больше туристов.

Мнения псковичей разделились. Некоторые посчитали, что в Пскове достаточно действительно интересных мест, респонденты похвалили его особенности, другие же участники опроса нашли в городе множество минусов.

В частности, горожан не устраивает то, как убирают в Пскове, отсутствие мест для купания, количество кафе и гостиниц (как дешевых, так и дорогих), нехватка экскурсионных маршрутов, сувенирных лавок, небольшое количество достопримечательностей, отсутствие бесплатных туалетов. Кроме того, жители Пскова недовольны тем, что в Кремль невозможно попасть ночью.

«Я думаю, что Псков после Ганзейских праздников сейчас очень вырос, даже не на одну, а на две ступени. Здесь есть на что посмотреть. Например, на разные туристические объекты зодчества, и каменные, и деревянные, на памятники. Псков очень красивый город. Гостиницы есть, кормят вкусно, экскурсоводы хорошие, музей приличный. Пусть приезжают к нам в Порхов, чтобы убедиться, там всего этого меньше.  В Пскове, мне кажется, всего хватает», - сказала жительница Порхова.

Пара из Санкт-Петербурга выразила свое недовольство, заявив, что в Пскове не хватает качественных кафе и ресторанов, а также гостиниц.  

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