Избран новый председатель Псковского электропрофсоюза

13:54, 04 сентября 2020, ПАИ

Валентина Семёнова избрана председателем Псковского электропрофсоюза. Такое решение было принято в ходе XIX отчетно-выборной конференции Псковской областной общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В работе конференции приняли участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Татьяна Бергер.

В рамках конференции делегаты заслушали доклад председателя Псковской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Валентины Семёновой о работе областного комитета за период с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года и отчёт о работе ревизионной комиссии.

Игорь Иванов поздравил вновь избранного председателя Псковской организации «Всероссийский электропрофсоюз» Валентину Семёнову и пожелал упорства, плодотворной работы и тесного сотрудничества с областными организациями профсоюзов и Федерацией независимых профсоюзов России.