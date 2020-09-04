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Общество

Мастер-класс с юристами пройдёт в Стругах Красных 7 сентября

7 сентября в 14:00 в Стругах Красных (улица Советская, 14, второй этаж) Псковское региональное отделение Ассоциации юристов в рамках социального проекта «Территория права» проведёт для местных жителей мастер-класс по самоадвокатированию, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов.

В частности, юристы расскажут, где и как можно получить юридическую помощь бесплатно, какие для этого нужны правоподтверждающие документы и по каким вопросам можно получить услугу.

Также юристы расскажут о полномочиях органов власти, о том, как правильно написать обращение, о возможностях получения государственных услуг в различных онлайн-сервисах, помогающих получить необходимую информацию, направить сообщение о своей проблеме, получить разъяснения и помощь в решении вопросов.

По пожеланиям жителей Сругокрасненского района отдельно будут рассмотрены вопросы обращения с ТКО, использования общего имущества МКД, капитального ремонта МКД и другие вопросы.

Методика проведения таких информационных мероприятий включает не столько теоретический материал по юридическому вопросу, сколько разбор конкретных типовых ситуаций, общение юриста с аудиторией, ответы на вопросы участников.

По окончании встречи юристы проведут очные бесплатные юридические консультации по различным вопросам в порядке очереди. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(953) 235-67-67.

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