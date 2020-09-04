12 собак не выпустили из Псковской области в Англию из-за отсутствия чипа

15:57, 04 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники Россельхознадзора на российско-латвийском участке госграницы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе запретили вывозить из России в Англию 12 собак из-за отсутствия у одного из животных средства идентификации (чипа).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, животные перевозились с помощью транспорта из Московской области в английский город Питерборо.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований ЕС, выразившееся в отсутствии средства идентификации (чипа) у одной из собак.

«В соответствии с требованиями ЕС идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легко читаемого клейма, остальных животных – в виде имплантированного чипа», – пояснили в пресс-службе.

В этой связи вывоз с территории России 12 домашних питомцев был запрещён, сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возврате груза.