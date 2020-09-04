Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно

16:10, 04 сентября 2020, ПАИ

Устоявшаяся десятилетиями система устроена таким образом, что решать проблемы наших избирателей оперативно, точно и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего вместе, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на форуме «Единой России» в Пскове 4 сентября, в пятницу.

Фундаментом местного самоуправления Александр Котов назвал депутатов городских и сельских поселений. «Это самый первый уровень публичной власти, это люди, к которым в первую очередь обращаются за помощью», - отметил он, обращаясь к участникам форума «Единой России».

«У областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и, хорошо зная ситуацию, предложить самый быстрый путь к результату», - сказал председатель регионального парламента, подчеркнув, что это «разноуровневое взаимодействие проверено временем».

13 сентября в Псковской области пройдут выборы в муниципальные органы власти. На 1149 депутатских мандатов претендуют более двух тысяч кандидатов от восьми партий - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.