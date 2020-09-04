Беговые дорожки с синтетическим покрытием появятся на стадионе «747» в Пскове

16:22, 04 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на стадионе «747» впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Работы по реконструкции стадиона «747» в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» подходят к концу. Уже произведена замена старого покрытия на искусственный газон. Впервые появятся беговые дорожки с синтетическим покрытием, уже установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона.

В настоящий момент рабочие готовятся к монтажу травмобезопасных бордюров, стабилизирующих основание под футбольный газон.

Сдача объекта – середина октября, однако подрядчик уверяет, что планируемые работы закончит к концу сентября. Монтаж искусственного футбольного поля в спорткомплексе «747» в Пскове стоит 32,6 млн рублей. Общий объём средств реконструкции – более 40 млн рублей.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что все стадионы города теперь будут формироваться по типу стадиона «Машиностроитель» – с новым современным покрытием, оборудованием, созданием комфортных раздевалок для спортсменов, удобных трибун для зрителей.

Следующим вектором развития спортивной городской среды станет стадион «Электрон», где планируется создать оздоровительное пространство для людей со свободным доступом.