Искавшего лучшей жизни гражданина Литвы департируют из Псковской области на родину

16:45, 04 сентября 2020, ПАИ

Искавшего лучшей жизни гражданина Литвы департируют из Псковской области на родину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Ранее Пыталовский районный суд за незаконное пересечение государственной границы РФ привлёк 35-летнего мужчину к уголовной ответственности. В июне в районе населенного пункта Селиваны Пыталовского района в нескольких сотнях метров от границы нарушителя задержали пограничники. Выяснилось, что мужчина, не имея при себе документов, незаконно пересек государственную границу и направлялся в Россию «в поисках лучших условий жизни».

Суд признал иностранца виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей от наказания в виде штрафа подсудимый освобожден. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан, ожидая выдворения с территории Российской Федерации с последующим ограничением въезда на срок до 5 лет.