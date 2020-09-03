Повелитель ароматов — Антон Москвитин об уникальном бизнесе запахов

20:36, 04 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области работает много уникальных предпринимателей, которые строят не менее уникальный бизнес, открывая новые ниши потребительского интереса.

Проект радиостанции «7 Небо» «Мой бизнес сегодня» о таких бизнесменах. Гостем проекта стал Антон Москвитин, директор компании «Третье чувство». Антона смело можно называть повелителем ароматов.

– Антон, добрый день, я приветствую Вас в эфире радио «7 небо».

– Добрый день.

– Ваша компания занимается нейромаркетингом, она сравнительно молодая. Расскажите, как коронакризис повлиял на вашу работу? Но в начале давайте вы поясните, что такое нейромаркетинг.

– Это аромамаркетинг, другое название - нейромаркетинг. Самое простое объяснение: мы с помощью профессиональных ароматов делаем комфортную атмосферу либо для покупателей, либо для сотрудников. Самая прямая аналогия: приходите в магазин и светит яркий свет. Это воздействие на покупателя. Вы приходите и слышите играет музыка - это тоже воздействие. Аромат – это компонент обстановки бизнеса, он необходим для создания правильной атмосферы для покупателя, чтобы он задержался в торговой точке. Чем дольше покупатель находится в торговой точке, там больше вероятность его покупки.

Пандемия, действительно, повлияла наш бизнес, и очень серьезно. К марту мы сделали рекордное количество подключений, но с апреля практически все наши основные клиенты сели на карантин. Наши основные клиенты - это отели, рестораны и фитнес-залы.

– А чем должно пахнуть на радио?

– Смотря какое позиционирование вы для себя рассматриваете. Одно – это для гостей, когда они приходят в студию и стоит задача их расслабить, создать какой-то вау эффект. От этого и будут разниться ароматы. Это будут успокаивающие ароматы, сандал и другие.

Либо нужно создать эффект «дорого-богато» - и будут рассматриваться такие ароматы, как почули, секвойя, красное дерево. Когда человек приходит в дорогой автосалон, то там пахнет деревом.

– Там уже постарались нейромаркетологи?

– Как правило, да. Новые машины, особенно машины за 5 миллионов выше пахнут особенно. Это подход дизайнеров, которые правильным образом ароматизируют автомобиль.

– Антон, для тех, кто хочет ароматизировать свой дом, машину, офис или что-то ещё, где вас можно найти?

– Достаточно просто, компания «Третье чувство» Псков, можно вбить в поисковике, вы увидите меня и наш сайт 3sense.ru. Мы есть в Инстаграме. Территориально я нахожусь в бизнес-инкубаторе по адресу Набережная реки Великой, дом 6а. Звоните, договоримся, встретимся. Покажу ароматы, расскажу про оборудование. Точно что-то подберём. В линейке больше 70 ароматов на любой вкус для машин, дома, бизнеса, офиса, квартиры.

– Как аромамаркетологам пришлось подстраиваться под сложившуюся сейчас экономическую ситуацию?

– Пришлось изобретать, большая часть нашей компании физически закрылась. Поток клиентов стал нулевым, из-за чего ряд компаний отказались от услуг, так как перестали работать физически.

Пришлось искать выходы, диверсифицировать направления. Те линейки, которые я запустил напрямую – это парфюм для дома и для авто и оборудование для антисептической обработки воздуха. Принцип работы: мелко диспенсерное расщепление аромата, то есть жидкости, она преобразуется в пар, который легче воздуха. Благодаря чему антисептик поднимается в воздух и взаимодействует с молекулами вируса и микробами. Наше оборудование соответствует требованиям Роспотребнадзора и его можно использовать в любых бизнес-направлениях, в которых Роспотребнадзором рекомендовано использование обработки воздуха.

– В этих сложных условиях, ваша компания могла бы рассчитывать на государственную поддержку?

– По логике могла бы, основной сегмент моих клиентов - это те, кто попал в пострадавшие отрасли: отели, рестораны и фитнес. Но по ОКВЭДам я не прохожу. Мой бизнес не считается пострадавшей отраслью и я не могу рассчитывать на поддержку.

– А фонд гарантий и развития и предпринимательства Псковской области может оказать вам помощь?

– Фонд гарантий оказывает три вида помощи: информационную, консультационную и финансовую. Я тесно с ним взаимодействую. По финансовой помощи, фонд безвозмездно может дать кредиты, займы, поручения по кредитам. Я за этой помощью не обращался, ведь берёшь чужие – отдаёшь свои. Я не могу спрогнозировать спрос на свои услуги. Что произойдёт осенью, будет вторая волна или нет? Поэтому за финансовыми услугами я не обращался, а за информационной и консультационной – да. Почти еженедельно идёт общение, фонд консультирует, что можно, что нельзя. Помогает в развитии бизнеса, в информационной поддержке, например, репостом моей информации в свои соцсети, это позволяет сделать виральные охваты. Фонд на бесплатной основе делает репосты, показывая, что ко мне можно обратиться. Ведь сарафанное радио очень серьезно развито в нашем городе.

– Как вы оцениваете работу фонда, насколько она эффективна для предпринимателей и чувствовали ли вы ее ранее? Возможно, у вас есть совместные проекты на будущее?

– Фонд в прошлом году сделал обучение для предпринимателей. Они полгода привозили спикеров, крутых предпринимателей, которые учили каждый своей тематике, своей специфике. Здесь основная ценность обучения была в нетворкинге. Можно было познакомиться с 20-30 предпринимателями, пообщаться, продолжить общение и запустить продукт. Кто-то стал моим клиентов, чьим-то клиентом стал я. Это очень полезная вещь. Я знаю, что и в этом году планировали, но апрельские события всё изменили.

– К чему вы готовитесь сейчас? Раньше вы работали в банковской сфере и были наемным работником, а сейчас пришли в собственный независимый бизнес. Посоветовали ли бы вы предпринимателям в нынешних условиях, экономической ситуации начинать бизнес?

– Каждый должен решить для себя сам. Нет хорошего или плохого момента, чтобы начать. Нужно начинать, когда ты почувствуешь, что готов. Я этот момент почувствовал, что я готов, что мне это интересно, я хочу этим заниматься. Это был докризисный период. Но в абсолютно любой период каждый предприниматель может развиваться, было бы желание. Нельзя думать, что настанет идеальный момент и по щелчку пальцев можно будет строить бизнес. Любой момент он идеален. Как говорится сегодня лучше, чем завтра.