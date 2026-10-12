Эксперт Банка России рассказал об осеннем сезоне проекта «Финтрек»

13:57, 12 октября 2026, ПАИ

Осенний сезон учебного проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» стартовал 30 сентября, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 октября.

«Финтрек» – это обучающий проект Банка России по финансовой грамотности для студентов. Его задача – говорить простым и понятным языком с молодыми людьми на тему управления личными финансами», – пояснил он.

Платформа была запущена весной 2023 года для студентов и преподавателей вузов. На ней собраны материалы по актуальным финансовым темам в формате видеоподкастов и дополнительных материалов с элементами игры.

Осенний марафон пройдёт до 30 ноября. По его итогам участники получат сертификат и 100 баллов, которые можно потратить на фирменные сувениры на сайте «Финтрека». Для просмотра видео нужно зарегистрироваться или авторизоваться на платформе по адресу fintrack.study.

«Приглашаем студентов Псковской области принять участие в проекте!» – обратился к слушателям Александр Иванов.