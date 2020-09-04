5 кг марихуаны и 120 кустов конопли нашли полицейские на участке жителя Псковского района

17:40, 04 сентября 2020, ПАИ

Свыше 5 килограммов каннабиса (марихуаны) и более 120 кустов конопли нашли полицейские на приусадебном участке 52-летнего жителя деревни Шаврово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские во время обыска обнаружили наркотики в открытом грунте и теплице. Найденные свыше 5 килограммов марихуаны и более 120 кустов конопли были изъяты. Местный житель заявил стражам порядка, что выращивал наркотики для собственного употребления.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Подозреваемого привлекут к уголовной ответственности за хранение наркотиков в крупном размере и незаконное культивирование наркосодержащих растений.