Добровольцы в Псковской области убрали от мусора 44 км береговой линии
В Псковской области 470 добровольцев убрали от мусора около 44 км береговой линии водоемов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба администрации региона. Уборка проходила в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России».
Акция, которая продолжалась два месяца, прошла на территории 15 муниципалитетов Псковской области. Основной вид мусора — бытовые пластиковые отходы.
Поддержку добровольцев оказывали региональный комитет по природным ресурсам и экологии, администрации муниципалитетов, школы и волонтерские объединения.
Добавим, в 2020 году мероприятия по расчистке прибрежных полос входят в состав регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по направлению «Экология».