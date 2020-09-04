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Общество

Добровольцы в Псковской области убрали от мусора 44 км береговой линии

В Псковской области 470 добровольцев убрали от мусора около 44 км береговой линии водоемов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба администрации региона. Уборка проходила в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России».

Акция, которая продолжалась два месяца, прошла на территории 15 муниципалитетов Псковской области. Основной вид мусора — бытовые пластиковые отходы.

Поддержку добровольцев оказывали региональный комитет по природным ресурсам и экологии, администрации муниципалитетов, школы и волонтерские объединения.

Добавим, в 2020 году мероприятия по расчистке прибрежных полос входят в состав регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по направлению «Экология».

 

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