Глава Порховского района доложил губернатору о ситуации в муниципалитете

19:54, 04 сентября 2020, ПАИ

Вопросы социально-экономической жизни муниципалитета и реализацию федеральных и региональных проектов стали темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Порховского района Виктором Степановым. Встреча прошла в пятницу, 4 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Все учебные заведения в районе приступили к образовательной деятельности. В школах прошли торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов с соблюдением всех мер санитарной безопасности, доложил глава муниципалитета. Все ученики начальной школы в районе обеспечены горячим питанием.

Михаил Ведерников положительно оценил уровень подготовки системы образования района к новому учебному году и акцентировал внимание на обеспечении безопасности и здоровья школьников.

Виктор Степанов также отчитался о реализации региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ и других федеральных программ. В частности, модернизирована Порховская районная библиотека. Куплен автоклуб, который позволит организовывать выступления творческих коллективов в отдаленных деревнях.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» осуществлено благоустройство двух общественных территорий. Приведены в порядок детско-спортивный парк в деревне Полоное и торговая площадь в Порхове.

Самым крупным объектом благоустройства в Порхове является реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории в райцентре. Работы финансируются за счет гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Виктор Степанов сообщил, что первоначальный план работ на объекте был скорректирован «Во время реконструкции участка под асфальтом была обнаружена мостовая XIX века. Жители города высказались за сохранение этой исторической достопримечательности, сейчас все необходимые поправки вносятся в проект», — отметил он. В парке также убраны аварийные деревья и поставлено освещение.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что наряду с сохранением части исторического покрытия на участке должна быть организована и современная дорожка, по которой по парку могли бы перемещаться маломобильные группы граждан. «Это важный городской объект, который будет способствовать привлечению туристов. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в срок», — подчеркнул губернатор.