Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области

21:08, 04 сентября 2020, ПАИ

Улица Орлова в Порхове и улица Аудрини в селе Полоное преобразились благодаря проекту, приуроченному к 75-летию Победы, - рассказывают в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На два объекта направили более 8 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета. Софинансирование муниципалитета составило 1%.

В результате, на улице имени Сергея Алексеевича Орлова, одного из организаторов партизанского движения в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны, приведены в порядок 630 метров дороги. Дорожники разобрали старое основание, провели устройство основания из песка и щебня, уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем.

Протяженность отремонтированного участка улицы Аудрини, названной в память латышской деревни, сожженной фашистами зимой 1942 года, составила 508 метров. Здесь проведена очистка поверхности дорожными машинами, разработан грунт, выполнен подстилающий слой из щебня, выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, укреплены обочины песчано-гравийной смесью, - рассказывают в комитете.

Проект «Улицы Победы» реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны.