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Общество

За повторное введение вынужденного домашнего режима высказались 60% россиян

Фото с сайта pixabay.com.

 

Против – 33% опрошенных, - сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные сегодня.

26% респондентов выступили против повторного закрытия торговых центров, ресторанов и кафе в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Две трети опрошенных, напротив, полагают, что в этом случае необходимо принять все возможные меры для снижения рисков.

В целом же, 71% участников опроса удовлетворены мерами по борьбе с коронавирусом, которые были приняты весной. Не принимают их 22% респондентов.

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