За повторное введение вынужденного домашнего режима высказались 60% россиян
Против – 33% опрошенных, - сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные сегодня.
26% респондентов выступили против повторного закрытия торговых центров, ресторанов и кафе в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Две трети опрошенных, напротив, полагают, что в этом случае необходимо принять все возможные меры для снижения рисков.
В целом же, 71% участников опроса удовлетворены мерами по борьбе с коронавирусом, которые были приняты весной. Не принимают их 22% респондентов.