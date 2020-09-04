За повторное введение вынужденного домашнего режима высказались 60% россиян

21:38, 04 сентября 2020, ПАИ

Против – 33% опрошенных, - сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные сегодня.

26% респондентов выступили против повторного закрытия торговых центров, ресторанов и кафе в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Две трети опрошенных, напротив, полагают, что в этом случае необходимо принять все возможные меры для снижения рисков.

В целом же, 71% участников опроса удовлетворены мерами по борьбе с коронавирусом, которые были приняты весной. Не принимают их 22% респондентов.