Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом

22:00, 04 сентября 2020, ПАИ

Об этом заявил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, - передают «Известия».

По словам министра, число пациентов в медицинских учреждениях за три месяца снизилось в два раза. Кроме того, в России нет случаев повторного заражения.

Однако Михаил Мурашко заявил, что в 30 российских регионах наблюдается напряженная ситуация.

«В первую очередь мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют - северные, в основном, регионы, и как раз основная задача работодателей - обезопасить эти рабочие поселки», - сказал Мурашко.