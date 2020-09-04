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Культура

В Анастасиевской часовне Пскова проведены пробные расчистки живописи

Об этом сообщается в одном из сообществ музея-заповедника в социальных сетях.

С фрагментов росписи, выполненной по эскизам Николая Рериха, были удалены загрязнения.

По словам специалистов, живопись стала выглядеть мягче, но в то же время ярко выделились небесно-синие тона и золотистые ветви растительного орнамента.

Фото из сообщества "Фрески Пскова" в социальных сетях.

Музейщики также рассказывают, что в Пскове состоялась встреча представителей санкт-петербургской проектной организации «АртРуст» и псковских архитекторов-реставраторов Владимира Никитина и Галины Гофман, которые работали с памятником в 2012 году.

 

Фото из сообщества "Фрески Пскова" в социальных сетях.

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