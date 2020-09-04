В Анастасиевской часовне Пскова проведены пробные расчистки живописи
Об этом сообщается в одном из сообществ музея-заповедника в социальных сетях.
С фрагментов росписи, выполненной по эскизам Николая Рериха, были удалены загрязнения.
По словам специалистов, живопись стала выглядеть мягче, но в то же время ярко выделились небесно-синие тона и золотистые ветви растительного орнамента.
Музейщики также рассказывают, что в Пскове состоялась встреча представителей санкт-петербургской проектной организации «АртРуст» и псковских архитекторов-реставраторов Владимира Никитина и Галины Гофман, которые работали с памятником в 2012 году.