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Общество

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ

Фото с сайта pixabay.com.

 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий профессора медицинского факультета Университета города Патры и члена комиссии экспертов министерства здравоохранения Греции.

Хараламбос Гогос в ответ на вопрос журналистов об оценке испытания российской вакцины против COVID, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, сказал:

«Помните, что когда нас спрашивали о российской вакцине, первое, что мы говорили, это то, что у нас нет данных из литературы. Теперь они у нас есть. Lancet - отличный журнал, один из первых в мире. Аналогичны результатам, объявленным для вакцин Moderna и оксфордской. Поэтому у нас очень хороший ответ, с почти стопроцентным иммунным ответом. Поэтому надо сказать, что это очень хорошая вакцина».

По словам ученого, сейчас ждут результатов третьей фазы испытаний, в ходе которой выяснят характер воздействия вакцины на разные группы людей. В исследовании примут участие и молодые люди, и граждане старше 60 лет с хроническими заболеваниями, - передает РИА Новости.

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