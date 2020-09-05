Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области

02:31, 05 сентября 2020, ПАИ

Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе Псковской области в ночь с 4 на 5 сентября. Один человек госпитализирован. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan X60, двигаясь со стороны Пскова у поворота на д. Астратово ближе к Острову, столкнулся с лосем. Машина опрокинулась и вылетела в кювет. В результате ДТП четыре человека, трое мужчин и одна женщина, погибли, один госпитализирован.

На попавшей в ДТП машине госномера из Санкт-Петербурга.

На месте ЧП работают пожарная охрана, сотрудники ДПС, эксперты-криминалисты, следователь по расследованию ДТП, судмедэксперт. Обстоятельства ДТП выясняются.