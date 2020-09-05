Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
5 сентября водитель автомобиля «Шкода» насмерть сбила пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области..
Дорожная авария произошла в 500 метрах от Любятовского поста, около поворота на деревню Новая.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. Прибывшая скорая констатировала смерть пострадавшего.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.Обстоятельства выясняются.