Велосипедист погиб в ДТП в Островском районе
Велосипедист погиб в результате дорожной аварии в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росии по Псковской области.
ДТП произошло в 22:02 на 17 километре трассы Остров-Вышгородок, не доезжая до деревни Елины.
51-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 61-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, от полученных травм, скончался на месте.
Как сообщили очевидцы происшествия, виновный - гражданин Латвии, погибший - местный житель.