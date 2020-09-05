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Велосипедист погиб в ДТП в Островском районе

Велосипедист погиб в результате дорожной аварии в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росии по Псковской области.

ДТП произошло в 22:02 на 17 километре трассы Остров-Вышгородок, не доезжая до деревни Елины.

51-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 61-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, от полученных травм, скончался на месте. 

Как сообщили очевидцы происшествия, виновный - гражданин Латвии, погибший - местный житель.

 

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