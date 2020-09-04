Воркаут-площадки установили в двух деревнях Гдовского района
В деревнях Прибуж и Тупицино Гдовского района появились новые воркаут-площадки, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Спортплощадки установили в рамках проекта по развитию воркаут-движения в Псковской области. На прочность новые спортплощадки проверили спортсмен Артём Тюнёв и руководитель Чернёвского предприятия коммунального хозяйства Николай Авдейчик.
Ещё одна площадка для воркаута появилась во дворе пятиэтажек в Гдове.