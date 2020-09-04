Названы самые популярные туристические направления в России

09:53, 05 сентября 2020, ПАИ

С мая по август 2020 года в России самым популярным туристическим направлением стал Краснодарский край, на который пришлось 42 % от всех отечественных туров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

На втором месте оказался Крым (23 %), а на третьем – Подмосковье (15 %). Также востребованными у россиян оказались туры в Карелию (7 %) и на Алтай (5 %).

Помимо этого, значительным спросом пользовались поездки на Байкал и в Санкт-Петербург: по три процента россиян выбрали данные направления.

В среднем российские туристы тратили по картам 3 848 рублей за одну покупку на отечественных курортах, уточняет издание.