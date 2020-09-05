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Общество

Профессор Лиссабонской школы экономики и бизнеса прочитает авторскую лекцию для студентов ПсковГУ 23 сентября

23 сентября в 18:00 профессор Лиссабонской школы экономики и бизнеса Джордж Гомес прочитает авторскую лекцию на тему «Self-leadership: guiding yourself to guide others» для студентов Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«Что такое самоуправление? Как его можно использовать для стимулирования вашего собственного развития и развития других? Можно ли учить и учиться самоуправлению? Связано ли это с успехом на протяжении всей жизни? Это некоторые из вопросов, поднятых относительно новой областью наук об управлении и организации, известной как самоуправление, и которые будут рассмотрены в текущей презентации», – отметили в ПсковГУ.

В лекции будут рассмотрены концепции лидерства и самоуправления, каковы их основные составляющие и что известно в отношении того, как они влияют на поведение человека. Более того, в презентации также будет рассмотрено, как это влияет на успех, будь то на работе или в личной жизни.

«Эта тема будет интересна и полезна не только студентам, обучающимся по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление», но также всем остальным», – уверены в ПсковГУ.

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