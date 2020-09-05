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Общество

Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России

Правительство России направит дополнительно почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные деньги на бесплатные лекарства направили из нераспределённого резерва федерального бюджета, предусмотренного в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

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