Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России

10:56, 05 сентября 2020, ПАИ

Правительство России направит дополнительно почти миллиард рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные деньги на бесплатные лекарства направили из нераспределённого резерва федерального бюджета, предусмотренного в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.