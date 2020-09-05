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Общество

Самая дорогая монета в мире выставлена на торги

Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

На аукцион выставлен серебряный доллар 1794 года выпуска, который считается самой дорогой монетой в мире. В 2013 году на торгах подобную монету продали за десять миллионов долларов, сообщает CNN.

Данная монета является первым отчеканенным долларом. На ней изображена Свобода, стилизованная под древнегреческих богинь. Всего было выпущено 1 758 таких монет, однако до настоящего времени дошло лишь 130. В основном такие монеты предназначались для конгрессменов и почётных граждан США. Вероятно, что выставленный на торги доллар держал в руках президент США Джордж Вашингтон.

Аукцион состоится 8 октября.

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