На 50% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

12:23, 05 сентября 2020, ПАИ

С января по август 2020 года в Псковской области произошло 559 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество погибших в ДТП увеличилось на 50 % – до 90 человек. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время совещания по теме обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что такая негативная статистика не может не беспокоить. В частности, он напомнил, что в августе в регионе произошло большое количество резонансных ДТП, в которых, в том числе, погибли дети.

«Очевидно, существующую стратегию борьбы за безопасность псковских дорог нам всем вместе нужно внимательно проанализировать и скорректировать. Она явно требует изменений и принятия дополнительных решений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В этой связи, по словам губернатора, необходимо усилить контроль над нетрезвыми водителями за рулём, которые очень часто становятся виновниками смертельных ДТП. В качестве решения актуального вопроса глава региона предложил усилить патрулирование со стороны регионального УГИБДД УМВД России, особенно в праздничные дни, а также развернуть масштабную информационную кампанию.

Губернатор подчеркнул, что сделать это нужно не формально, а информационные материалы нужно выпускать только те, которые действительно будут работать. Также он поручил максимально распространить номер «горячей линии», куда граждане могут сообщить о пьяном человеке, который садиться за руль. «Один такой звонок может спасти не одну жизнь», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В августе в Псковской области произошло несколько резонансных ДТП. В частности, на Рижском проспекте в Пскове автомобиль Hyundai Tucson сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. За рулём машины был пьяный водитель, который недавно вышел из тюрьмы. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

Кроме того, на пересечении дорог Ольша – Велиж – Невель и Великие Луки – Невель в Невельском районе при столкновении двух автомобилей погибло трое человек, в том числе ребёнок. А на дороге Лакомица – Локниха в Великолукском районе тракторист протаранил маршрутку, что повлекло за собой смерть двух человек и ранение пяти человек.