0
12:53
Популярность новой эры
11:50
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
10:56
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
09:28
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
23:48
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
22:00
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
21:08
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
Еще новости
Общество

На 50% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

С января по август 2020 года в Псковской области произошло 559 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество погибших в ДТП увеличилось на 50 % – до 90 человек. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время совещания по теме обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что такая негативная статистика не может не беспокоить. В частности, он напомнил, что в августе в регионе произошло большое количество резонансных ДТП, в которых, в том числе, погибли дети.

«Очевидно, существующую стратегию борьбы за безопасность псковских дорог нам всем вместе нужно внимательно проанализировать и скорректировать. Она явно требует изменений и принятия дополнительных решений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В этой связи, по словам губернатора, необходимо усилить контроль над нетрезвыми водителями за рулём, которые очень часто становятся виновниками смертельных ДТП. В качестве решения актуального вопроса глава региона предложил усилить патрулирование со стороны регионального УГИБДД УМВД России, особенно в праздничные дни, а также развернуть масштабную информационную кампанию.

Губернатор подчеркнул, что сделать это нужно не формально, а информационные материалы нужно выпускать только те, которые действительно будут работать. Также он поручил максимально распространить номер «горячей линии», куда граждане могут сообщить о пьяном человеке, который садиться за руль. «Один такой звонок может спасти не одну жизнь», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В августе в Псковской области произошло несколько резонансных ДТП. В частности, на Рижском проспекте в Пскове автомобиль Hyundai Tucson сбил велосипедистку, переезжавшую дорогу по пешеходному переходу. За рулём машины был пьяный водитель, который недавно вышел из тюрьмы. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

Кроме того, на пересечении дорог Ольша – Велиж – Невель и Великие Луки – Невель в Невельском районе при столкновении двух автомобилей погибло трое человек, в том числе ребёнок. А на дороге Лакомица – Локниха в Великолукском районе тракторист протаранил маршрутку, что повлекло за собой смерть двух человек и ранение пяти человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
05 сентября 2020
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
05 сентября 2020
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
05 сентября 2020
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
04 сентября 2020
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
04 сентября 2020
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
04 сентября 2020
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
04 сентября 2020
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу
04 сентября 2020
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу

Идет загрузка...