Губернатор назначил служебную проверку по факту гибели детей на дороге в Великих Луках

12:36, 05 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием в Великих Луках, в котором погибли дети. Об этом глава региона рассказал во время совещания по теме обеспечения безопасности дорожного движения в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«В Великих Луках встречался с родителями погибших 26 августа детей. Мы долго с ними разговаривали. Вопиющий, на мой взгляд, случай, я уже назначил служебную проверку, обязательно потом материалы передам в прокуратуру. Только эта семья с 2018 года обращалась с просьбами привести в порядок дорогу и сделать участок безопасным», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что все случаи обращений будут изучены, специалисты проанализируют действия местных властей.

Губернатор также предостерег глав районов и представителей муниципальных администраций от формального подхода в рамках решения вопроса организации безопасности дорожного движения.

26 августа в 13:30 в Великих Луках у дома № 31 на улице Новосокольнической 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП оба ребенка скончались на месте.