4 766 жителей Псковской области заразились коронавирусом

12:42, 05 сентября 2020, ПАИ

4 766 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 5 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 21 человека.

Выздоровело 3 490 пациентов (за сутки – 23). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 85 581 (за сутки – 696) тест на коронавирус.

«За сутки +21 новый случай, выздоровело +23 человека. Всего проведено 696 исследований. Наступили выходные. Не забывайте про маски, когда будете посещать магазины и ездить в общественном транспорте. Здоровье – важнее всего, давайте не рисковать собой понапрасну. Берегите себя!» – написал губернатор.