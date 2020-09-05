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Общество

Огромные пробки образовались на Запсковье в Пскове

Фото: Андрей Пермяков.

В Пскове на Запсковье образовались огромные пробки из-за перекрытия движения транспорта по Советскому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской вследствие проведения дорожных работ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В пробках стоят даже автомобили, которые едут по улице Алмазной и далее на улицу Леона Поземского, отмечают местные жители.

Движение транспорта по Троицкому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской перекрыто с 20:00 4 сентября до 6:00 7 сентября.

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