Огромные пробки образовались на Запсковье в Пскове

13:20, 05 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на Запсковье образовались огромные пробки из-за перекрытия движения транспорта по Советскому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской вследствие проведения дорожных работ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В пробках стоят даже автомобили, которые едут по улице Алмазной и далее на улицу Леона Поземского, отмечают местные жители.

Движение транспорта по Троицкому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской перекрыто с 20:00 4 сентября до 6:00 7 сентября.