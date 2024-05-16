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Сокращение рабочего дня для многодетных матерей обсудили в Пскове

Вопрос об установлении сокращённой продолжительности рабочего дня для многодетных матерей на территории Псковской области обсуждали сегодня на заседании рабочей группы под руководством председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Сокращение рабочего дня для многодетных матерей обсудили в Пскове. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В настоящий момент в Госдуме РФ рассматривают проект федерального закона о внесении изменений в статью 92 Трудового кодекса РФ, которая предусматривает случаи установления сокращённой продолжительности рабочего времени. В частности, изменения предусматривают для многодетных матерей продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю.

Участники заседания рабочей группы в Пскове обменялись мнениями по этому вопросу и в связи с наличием указанного законопроекта приняли решение провести очередное заседание после рассмотрения проекта в Госдуме в первом чтении.

Профсоюзы Псковской области всегда поддерживают такие инициативы, как, например установление сокращённой продолжительности рабочего дня для многодетных матерей, потому что они направлены на улучшение положения отдельных категорий работников и являются дополнительным мотивационным фактором повышения демографии, подчеркнули в пресс-службе облсовпрофа.

Отметим, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в рамках которого специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Ознакомиться с проектом можно в специальном сюжете здесь.

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