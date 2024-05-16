17 членов семей участников СВО из Псковской области отправились в турпоездку по знаковым местам России

18:12, 16 мая 2024, ПАИ

17 членов семей участников СВО из Псковской области отправились в турпоездку по знаковым местам России. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» подписал соглашение о трупоездах с компанией «РЖД Тур» при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации. Всего для ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев в 2024 году подготовлено пять маршрутов: «Города Великой Победы», «По Золотому кольцу», «Малахит», «В Карелию» и «Волжский вояж».

«Главная задача фонда «Защитники Отечества» – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Спасибо компании «РЖД» за сотрудничество и поддержку наших защитников», – отметила руководитель фонда Анна Цивилева.

Каждый поезд рассчитан на 160–220 пассажиров. В первый специально назначенный рейс «Города Великой Победы» отправились члены семей погибших героев. Среди них – 17 человек из Пскова, Псковского, Красногородского, Островского, Печорского и Пушкиногорского районов Псковской области – дети, вдовы, родители, сёстры погибших участников спецоперации.

За три дня тура они посетят Москву, Смоленск и Тулу. Поезд стартовал с Белорусского вокзала Москвы под знаменитый марш «Прощание славянки» в исполнении военного оркестра. В городах маршрута участников тура ждут экскурсионные программы и праздничные встречи.