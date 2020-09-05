Интерактивную карту аварийных участков создадут в Псковской области

13:42, 05 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области создадут интерактивную карту аварийных участков. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников во время совещания на тему обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В ходе совещания Михаил Ведерников обратил внимание присутствующих на то, что в августе в Псковской области произошло большое количество резонансных ДТП, в которых, в том числе, погибли дети.

Михаил Ведерников отметил и тревожную статистику роста аварийности на участках дорог, которые приводятся в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он поручил создать интерактивную карту аварийных участков. Все занесенные на неё данные будут проанализированы, а на увеличение безопасности предлагается направлять средства экономии с разыгранных ранее аукционов.

«Отдельно хочу обратить ваше внимание на привлечение жителей области к выявлению проблемных вопросов. ГИБДД располагает данными, где ДТП происходят регулярно, повторяются. Если это не единичный случай, то необходимо выяснять, в чем проблема, совместно разработать комплекс решений», – подчеркнул глава региона.