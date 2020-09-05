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Общество

«Дорожная карта» для обеспечения безопасности движения появится в Псковской области

Псковской области будет создана «дорожная карта» для комплексного решения актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников во время совещания на тему обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На «дорожной карте» будет отражено, что необходимо сделать и на каких участках дорог, сколько средств на это понадобится и в какие сроки необходимо работы провести, уточнил Михаил Ведерников.

«Будем по ней двигаться. Других вариантов я не вижу, иначе всё время мы будем принимать какие-то точечные решения по результатам очередного резонансного ДТП», – заключил губернатор.

На совещании Михаил Ведерников также сообщил, что назначил служебную проверку по факту гибели детей на дороге в Великих Луках, и поручил создать интерактивную карту аварийных участков дорог в Псковской области.

По последним данным, за восемь месяцев этого года в Псковской области зарегистрировано 559 ДТП, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество погибших в ДТП увеличилось на 50 % – до 90 человек.

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