Сотрудники научных медцентров Минобороны будут помогать псковским медикам

15:07, 05 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники ведущих научных медицинских центров Министерства обороны России будут консультировать медиков Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Мы заключили соглашение о взаимодействии с ведущими научными медицинскими центрами Министерства обороны по оказанию медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Это позволит нашим врачам в любое время консультироваться с опытными федеральными коллегами», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что дополнительно договорился реализовать ещё один масштабный проект в Псковской области – строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ. «Оба ведомства эту инициативу поддержали», – уточнил Михаил Ведерников.