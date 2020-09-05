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Общество

Учебно-лабораторный корпус для медицинского факультета ПсковГУ построят в Псковской области

В Псковской области построят учебно-лабораторный корпус для медицинского факультета Псковского государственного университета. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Мы дополнительно договорились с руководством Министерства обороны и Министерства образования реализовать ещё один масштабный проект – это строительство учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ. Оба ведомства эту инициативу поддержали», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что Псковская область заключила соглашение о взаимодействии с ведущими научными медицинскими центрами Министерства обороны РФ по оказанию медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

«Это позволит нашим врачам в любое время консультироваться с опытными федеральными коллегами», – подчеркнул глава региона.

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