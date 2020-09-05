Железнодорожный маршрут «Псков – Скангали» могут отменить

16:28, 05 сентября 2020, ПАИ

Железнодорожный маршрут «Псков – Скангали» может быть отменён даже, если после корректировки расписания, число пассажиров на нём не увеличится. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор напомнил, что маршрут «Псков – Скангали» был запущен по обращению граждан. «Активисты собрали порядка тысячи подписей от местных жителей с просьбой восстановить это железнодорожное сообщение. Было приложено немало сил, чтобы запустить данный маршрут, но, к сожалению, на сегодняшний день он остался невостребованным: в среднем на поезде ездит всего несколько человек – от двух до четырёх», – отметил Михаил Ведерников.

В то же время субсидирование данного маршрута стоит денег, которых в областном бюджете не так много, уточнил губернатор. «Сейчас мы повторно обратились в РЖД для корректировки расписания, чтобы оно было более удобным. Но, если и после этого количество пассажиров не увеличится, маршрут придётся отменить», – заключил Михаил Ведерников.