0
12:53
Популярность новой эры
11:50
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
10:56
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
09:28
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
23:48
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
22:00
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
21:08
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
Еще новости
Общество

Железнодорожный маршрут «Псков – Скангали» могут отменить

Железнодорожный маршрут «Псков – Скангали» может быть отменён даже, если после корректировки расписания, число пассажиров на нём не увеличится. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Губернатор напомнил, что маршрут «Псков – Скангали» был запущен по обращению граждан. «Активисты собрали порядка тысячи подписей от местных жителей с просьбой восстановить это железнодорожное сообщение. Было приложено немало сил, чтобы запустить данный маршрут, но, к сожалению, на сегодняшний день он остался невостребованным: в среднем на поезде ездит всего несколько человек – от двух до четырёх», – отметил Михаил Ведерников.

В то же время субсидирование данного маршрута стоит денег, которых в областном бюджете не так много, уточнил губернатор. «Сейчас мы повторно обратились в РЖД для корректировки расписания, чтобы оно было более удобным. Но, если и после этого количество пассажиров не увеличится, маршрут придётся отменить», – заключил Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
05 сентября 2020
Сладкие мечты о фестивальной жизни – ПАИ-live с Андреем Прониным
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
05 сентября 2020
Почти миллиард рублей на лекарства для льготников выделят в России
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
05 сентября 2020
18,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
04 сентября 2020
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» дает почти стопроцентный иммунный ответ
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
04 сентября 2020
Международное авиасообщение не усугубило ситуацию с коронавирусом
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
04 сентября 2020
Дороги на «Улицах Победы» отремонтировали в Порховском районе Псковской области
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
04 сентября 2020
Ртутные термометры, йод и вата подорожали в России
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу
04 сентября 2020
Псковичка пожаловалась губернатору на очередь в школу

Идет загрузка...