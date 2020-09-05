Пассажир умер в «Ласточке» на вокзале в Пскове

16:50, 05 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на вокзале на один час было задержано отправление поезда «Ласточка», который следует в Санкт-Петербург. Причиной задержки стала смерть пассажира в одном из вагонов, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

Поезд должен был отправляться из Пскова в Санкт-Петербург в 12:43. Однако один из пассажиров умер в вагоне. На место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Данные о погибшем в «Ласточке», а также причины смерти уточняются. Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

Поезд отправился в Санкт-Петербург с опозданием на час.