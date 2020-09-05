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Общество

До 21 градуса тепла и дожди ожидаются в Псковской области 6 сентября

6 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +16 до +21.

Будут дуть южный и юго-западный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

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